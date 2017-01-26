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Россия предлагает создать в Сирии курдскую автономию

26.01.2017 - 06:54

Россия предложила создать в Сирии автономию для курдов. Об этом сегодня, 25 января, сообщает НТВ со ссылкой на источник в так называемой вооруженной сирийской оппозиции.

Сообщается, что в ходе межсирийских переговоров в Астане (Казахстан) по сирийскому урегулированию, в которых принимали участие представители сирийских властей и вооруженной оппозиции, российская делегация предложила сохранить Арабскую Республику как унитарное государство, но выделить в её составе курдскую автономию.
Как именно отреагировали участники переговоров на это предложение, не уточняется. Особенно интересна была бы реакция Турции, которая всеми силами противится созданию каких-либо курдских государственных образований.

Кроме того, в проекте конституции для Сирии, составленном Российской Федерацией, фиксируется право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального.

В проекте предлагается сохранить институт президентства в Сирии. Президент избирается на срок 7 лет без права переизбрания.

Также проект конституции предполагает исключение положение, согласно которому президентом Сирии должен быть только мусульманин. Шариат перестает быть источником права в стране, а государство переименовывается в «Сирийскую Республику», пишет ИА REGNUM.

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