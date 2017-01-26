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Член конгресса США рассказала о встрече с Асадом в Сирии

26.01.2017 - 06:44

Член палаты представителей конгресса США от штата Гавайи, демократ Тулси Габбард в интервью CNN рассказала о своем недавнем секретном визите в Сирию, где она встретилась с президентом арабской страны Башаром Асадом.

«Я первоначально не планировала встречаться с ним (Асадом), но когда представилась возможность встретиться, я так и сделала. Я считала, что важно, раз мы говорим о том, что по-настоящему заботимся о народе Сирии и его страданиях, тогда мы должны быть способны встречаться с кем угодно, если есть возможность достижения мира», — заявила она.

По ее словам, любое мирное соглашение или любая возможность жизнеспособного мирного соглашения предполагает разговор с Асадом, поэтому нельзя избежать или проигнорировать встречу с ним.

«Я буду добиваться окончания этой войны, которая вызвала столь много страданий среди сирийского народа, детей, семей. Я многих из них встретила в этой поездке», — добавила Габбард, пишет Газета.Ru.

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