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Во Франции началось расследование в отношении жены Фийона

25.01.2017 - 21:37

Французская прокуратура начала расследование в отношении Пенелопы Фийон, супруги экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«Это предварительное расследование, которое инициировала национальная финансовая прокуратура, последовало за публикацией [издания] Canard Enchaine, в которой говорилось, что Пенелопа Фийон получила €500 тыс. на посту помощницы члена парламента», — сообщает газета.

В ходе расследования французское ведомство должно будет выяснить, действительно ли жена кандидата в президенты выполняла оплачиваемую работу, или это было фиктивное место работы, пишет Газета.Ru.

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