Трамп задумался о возобновлении работы тайных тюрем ЦРУ

Президент США Дональд Трамп поручил изучить возможность возобновления работы тайных тюрем ЦРУ за пределами страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на распоряжение главы государства.

Документ предписывает высокопоставленным офицерам спецслужб дать рекомендации о необходимости возобновления программы допросов влиятельных террористов-иностранцев, которые будут проводиться за пределами США в специальных местах содержания под стражей, и целесообразности нахождения таких тюрем в ведении ЦРУ.

При этом в запросе президента США особо отмечена необходимость соблюдения американских законов, исключающих применение пыток.

Как указывает агентство, распоряжение главы государства также может привести к отказу от идеи закрытия тюрьмы в Гуантанамо.

15 ноября прошлого года Международный уголовный суд (МУС) обвинил американских военных и сотрудников ЦРУ в совершении военных преступлений в Афганистане. Согласно докладу организации, речь идет о пытках, изнасилованиях и других издевательствах.

Также зафиксированы случаи ненадлежащего обращения с 27 заключенными со стороны сотрудников ЦРУ как в Афганистане, так и в других странах — участницах МУС: Польше, Румынии и Литве. Речь идет о периоде с декабря 2002 года по март 2008 года, большинство эпизодов также произошли в 2003-2004 годах.

16 июня ЦРУ рассекретило 50 документов с описаниями пыток, применявшихся к подозреваемым в причастности к терроризму после 11 сентября 2001 года.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника, на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба). 21 января 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года. Однако решение президента не было исполнено, тюрьма продолжает функционировать, пишет Lenta.ru.