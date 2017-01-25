Минфин РФ с февраля начнёт валютные операции на внутреннем рынке.

«В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы Минфин России с февраля 2017 года будет осуществлять операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Для совершения данных операций Минфин России будет привлекать Банк России», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что объём операций Минфина по покупке/продаже валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

«Пока фактическая цена на нефть марки «Юралс» превышает уровень $40 за баррель, Минфин России будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объёме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае снижения фактических цен ниже указанного уровня Минфин России будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объёме выпадающих нефтегазовых доходов», — сообщает Министерство финансов.

Уточняется, что накопленный объём операций по продаже иностранной валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объёма покупок иностранной валюты, пишет RT.