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Шойгу поручил укрепить войска на юге РФ из-за ситуации на Украине

25.01.2017 - 19:54

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о необходимости укреплять войска Южного военного округа из-за ситуации на юго-востоке Украины и деятельностью международных террористических группировок на Северном Кавказе, передает Газета.Ru.

«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — заявил Шойгу.

По словам министра, боевые возможности Южного военного округа увеличены за прошлый год на 10%. Он уточнил, что при наборе военнослужащих по контракту особое внимание уделялось вновь формируемым соединениям и воинским частям (армейский корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии), в результате укомплектованность контрактниками в округе достигла 98%.

Ранее Шойгу заявил, что с 2013 года в Южном военном округе сформированы 4 дивизии, 9 бригад и 22 полка из-за наращивания военного присутствия НАТО в Восточной Европе, ситуации на Украине и международного терроризма.

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