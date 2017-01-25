Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 25 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

"Газпром" на 20% увеличил экспорт газа в Европу

25.01.2017 - 17:51

«Газпром» в январе увеличил экспорт газа в Европу на 20%. Об этом сообщил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков.

«Газпром» в январе увеличил экспорт газа в Европу на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков.

«В январе уже на 20% больше. В целом по году тоже, наверно, выше будет, я позже скажу», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Глава холдинга Алексей Миллер ранее заявлял, что «Газпром» в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом — до более 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом.

5 января «Газпром» установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье — потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, пишет «Известия».

ПолитикаБольше материалов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
«Плохиш» Трамп
Борис Джерелиевский
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Колесо историиБольше материалов
Русская икона
Ее надо оберегать и защищать нам же самим
Александр Гончаров
Армия предала своего Государя
Почему император Николай II не прибегал к репрессиям накануне переворота?
Петр Мультатули
Директива бомбиста
Зачем террористов вдруг объявляют «левыми славянофилами»
Александр Загорский
Христос до и после времени
Вот скажите мне, что своей судьбе Россия научилась не у Него
Андрей Бабицкий
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Константин Щемелинин
Секта улюкаевского «дна»
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Пик падения — 60 грн/USD
Константин Щемелинин
ПроисшествияЕще
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
Аватары против Дворкина
Владимир Гулевич
От Магомета - к Спасителю
Агаряне, удостоившиеся венца Христовых мучеников
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования