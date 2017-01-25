"Газпром" на 20% увеличил экспорт газа в Европу

«Газпром» в январе увеличил экспорт газа в Европу на 20%. Об этом сообщил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков.

«Газпром» в январе увеличил экспорт газа в Европу на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков.

«В январе уже на 20% больше. В целом по году тоже, наверно, выше будет, я позже скажу», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Глава холдинга Алексей Миллер ранее заявлял, что «Газпром» в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом — до более 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом.

5 января «Газпром» установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье — потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, пишет «Известия».