Семенченко: Ветераны "АТО" приступили к "третьему этапу блокады" Донбасса

Народный депутат Украины от партии "Самопомощь" Семен Семенченко на своей странице в Facebook заявил, что ветераны "АТО" приступили к "третьему этапу блокады" торговли с ДНР и ЛНР.

"Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами, - сказал он. - Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское-Золотое".

По словам Семенченко, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством семьсот вагонов.

"Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов", - заявил Семен Семенченко, сообщают «Новости Донецкой Республики».