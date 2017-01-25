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Семенченко: Ветераны "АТО" приступили к "третьему этапу блокады" Донбасса

25.01.2017 - 17:46

Народный депутат Украины от партии "Самопомощь" Семен Семенченко на своей странице в Facebook заявил, что ветераны "АТО" приступили к "третьему этапу блокады" торговли с ДНР и ЛНР.

"Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами, - сказал он. - Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское-Золотое".

По словам Семенченко, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством семьсот вагонов.

"Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов", - заявил Семен Семенченко, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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