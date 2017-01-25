Премьер Британии планирует обсудить с Трампом отношения с РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудит отношения с Россией. Об этом сообщает представитель офиса премьера.

«Это будет возможность встретиться лицом к лицу, завязать отношения. <...> Она затронет вопрос отношений с Россией», — сказал представитель офиса.

Кроме того, уточняется, что во время встречи стороны планируют также обсудить торговлю, экономические отношения, вопросы безопасности и обороны, пишет RT.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не испытывает иллюзий по поводу новой перезагрузки отношений с Соединёнными Штатами.