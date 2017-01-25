Украинские силовики обстреляли гражданский автомобиль в ЛНР

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил сегодня журналистам, что украинские силовики обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего один человек погиб.

"Сегодня в 13.32 ВСУ открыли прицельный огонь по гражданскому автомобилю "Нива", двигающемуся по населенному пункту Долгое. Выстрел был произведен из противотанкового управляемого ракетного комплекса", — рассказал Марочко.

По данным оборонного ведомства Республики, в результате обстрела один человек погиб, трое получили ранения, сообщают «Новости Донецкой Республики».