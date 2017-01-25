Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

Вылетевшие из России шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает Минобороны России.

«Двадцать пятого января 2017 г. 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории РФ и совершив перелёт над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГ (запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что целями стали два пункта управления боевиков и склады боеприпасов, вооружения и военной техники.

Как подчеркнули в ведомстве, средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолёты вернулись на аэродромы базирования, пишет RT.