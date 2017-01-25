Басурин: ВСУ обстреляли район Донецкой фильтровальной станции

Наиболее интенсивным обстрелам за минувшие сутки подвергся район Донецкой фильтровальной станции, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Хочу отметить, что наибольшая концентрация артиллерийского огня украинских силовиков была сосредоточена по району населенного пункта Ясиноватая, в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции, - сказал он. - К счастью, повреждений объект жизнеобеспечения не получил и продолжает работать в штатном режиме. Все факты преступлений украинского командования зафиксированы следственной группой и будут переданы в комиссию по расследованию преступлений ВСУ и представителям миссии ОБСЕ", сообщают «Новости Донецкой Республики».