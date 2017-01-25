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ВСУ за сутки 424 раза обстреляли территорию ДНР

25.01.2017 - 14:48

Обстановка в Донецкой Народной Республики остается напряженной. За минувшие сутки ВСУ 424 раза обстреляли прифронтовые территории ДНР, заявил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 424 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 113 артиллерийских снарядов, 10 из которых калибром 152 мм, 131 мину различного калибра, из них 120-мм тридцать семи, а также 166 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие», — сказал он.

По словам Басурин, наибольшая концентрация артиллерийского огня противника была сосредоточена по району Ясиноватой, в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции, а также близлежащих поселков Крутая Балка и село Веселое.

Кроме того, ВСУ вновь обстреляли окраины Донецка – территорию аэропорта, поселки Трудовские, Александровка и Сигнальное на западе города. Также под огнем украинских военных оказался Докучаевск, горловские поселки Зайцево и Железная Балка и южное село Саханка, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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