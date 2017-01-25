Лавров: Москва не заинтересована в распаде Евросоюза

Москва не заинтересована в распаде Евросоюза, а напротив, хотела бы видеть его сильным и самостоятельным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы никогда не были заинтересованы в распаде Евросоюза. Президент Путин многократно говорил, что Россия хотела бы видеть Евросоюз сильным, единым и самостоятельным», — отметил Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Он также заявил, что Москва надеется, что ЕС перестанет идти на поводу у агрессивной группы русофобов и перейдёт к политике нормализации отношений с Россией, пишет RT.