Лавров: РФ готова пройти свою часть пути по оздоровлению отношений с США

Москва разделяет заявленную президентом США Дональдом Трампом позицию по налаживанию российско-американского взаимодействия, однако судить будет по делам. Об этом, как передает RT, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы, как отметил президент (России Владимир) Путин, готовы пройти часть своего пути по оздоровлению связей в интересах наших народов, в интересах глобальной безопасности и стабильности. Разделяем заявленную президентом Трампом позицию в пользу налаживания нормального взаимодействия. При этом, разумеется, судить будем по делам», — отметил Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.