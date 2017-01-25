В Иловайске восстанавливают жилье и объекты инфраструктуры

Работы по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры в одном из наиболее пострадавших в войне городов ДНР – Иловайске – завершены примерно на 65 процентов. Об этом сообщил журналистам глава местной администрации Сергей Муковнин.

«В городе очень много было повреждений и разрушений, но мы уже многое восстановили. На сегодняшний день поврежденными в городе остаются порядка 35 процентов домов и объектов социального значения, но мы делаем все, для того, чтобы скорее закончить работы», — сказано в сообщении.

По словам Муковнина, в Иловайске расположены три школы и столько же детских садов. На сегодняшний день только одно дошкольное учреждение закрыто на ремонт. В остальных образовательных заведениях учебно-воспитательный процесс ведется, несмотря на ведение ремонтных работ. Работа продолжается и в жилом секторе.

«Те жители, которые вернулись в свои восстановленные дома, очень довольны ремонтом. Люди, кому еще не восстановили жилье, и у них нет возможности снять квартиру или переехать к родственникам, проживают в предоставленных нами ранее комнатах в общежитии», — отметил мэр.

Глава города выразил надежду, что в этом году восстановительные работы продолжатся и все поврежденные войной объекты вернутся к довоенному облику, сообщают «Новости Донецкой Республики».