Шойгу потребовал обеспечить безопасность полётов авиации ВС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал обеспечить безопасность полётов авиации Вооружённых сил. Об этом министр заявил на на заседании коллегии Минобороны.

«Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полётов», — сказал Шойгу.

Ранее глава Минобороны также заявил, что Россия продолжит укреплять войска в Южном округе на фоне нестабильной обстановки на юго-востоке Украины и угроз терроризма, пишет RT.