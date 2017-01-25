Хакер: Трампа должен усилить меры безопасности своей страницы в Twitter

Хакер WauchulaGhost призвал президента США Дональда Трампа изменить настройки безопасности своего аккаунта в Twitter, так как в настоящий момент он уязвим для кибератак.

По данным хакера, также плохо защищены страницы первой леди Меланьи Трамп и вице-президента США Майкла Пенса.

В частности, в их профилях не настроены базовые параметры безопасности, которые требуют ввести номер телефона или адрес электронной почты, чтобы сбросить пароль.

Благодаря этому любой пользователь может зайти на страницу президента США, выбрать опцию «забыл пароль», и ему будет представлена информация о почтовых ящиках, к которым привязан аккаунт, пишет RT.