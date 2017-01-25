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Минобороны РФ до конца года построит в Арктике более 100 объектов

25.01.2017 - 11:22

Министерство обороны России до конца 2017 года построит в Арктике более 100 объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 года. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельном», — говорится в сообщении министерства, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России (ВКС) усиливают контроль воздушного пространства над Арктикой.

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