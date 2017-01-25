ВСУ обстреляли село Николаевка

Украинские силовики сегодня утром открыли огонь по селу Николаевка Тельмановского района ДНР, в результате обстрелов повреждено два жилых частных дома. Об этом сегодня сообщил глава райадминистрации Александр Сурсяков.

«В 8:30 утра был обстрел со стороны ВСУ. Повреждено два дома по улице Криничная. В доме номер 15 повреждена веранда, а в доме номер 17 повреждена крыша», — сказал он.

По словам Сурсякова жертв среди мирного населения нет.

«Люди даже толком ничего не поняли, все случилось очень быстро», — добавил глава района, сообщают «Новости Донецкой Республики».