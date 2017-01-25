Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 25 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела по фактам преступлений ВСУ

25.01.2017 - 09:40

Генеральная прокуратура ДНР с начала года возбудила шесть уголовных дел по фактам военных преступлений украинских силовиков в Донбассе. Об этом сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры Республики Роман Белоус.

С начала января 2017 года возбуждено шесть уголовных дел по пунктам «а», «в» части 2 ст. 229, п. «б» ч.3 ст.229 и ч. 2 ст. 423 УК ДНР, а именно: совершение террористического акта, а также планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, — сказано в сообщении.

Белоус пояснил, что в частности под уголовное преследование правоохранителей ДНР попали командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, 53 и 54 отдельных механизированных бригад, а также 46 отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина», сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
«Плохиш» Трамп
Борис Джерелиевский
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Колесо историиБольше материалов
Русская икона
Александр Гончаров
Директива бомбиста
Александр Загорский
Христос до и после времени
Вот скажите мне, что своей судьбе Россия научилась не у Него
Андрей Бабицкий
Толерантность к геноциду
Мрачный след на совести европейской цивилизации
Василий Сергеев
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Константин Щемелинин
Секта улюкаевского «дна»
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Пик падения — 60 грн/USD
Константин Щемелинин
ПроисшествияЕще
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
Аватары против Дворкина
Владимир Гулевич
От Магомета - к Спасителю
Агаряне, удостоившиеся венца Христовых мучеников
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования