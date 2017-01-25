Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела по фактам преступлений ВСУ

Генеральная прокуратура ДНР с начала года возбудила шесть уголовных дел по фактам военных преступлений украинских силовиков в Донбассе. Об этом сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры Республики Роман Белоус.

С начала января 2017 года возбуждено шесть уголовных дел по пунктам «а», «в» части 2 ст. 229, п. «б» ч.3 ст.229 и ч. 2 ст. 423 УК ДНР, а именно: совершение террористического акта, а также планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, — сказано в сообщении.

Белоус пояснил, что в частности под уголовное преследование правоохранителей ДНР попали командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, 53 и 54 отдельных механизированных бригад, а также 46 отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина», сообщают «Новости Донецкой Республики».