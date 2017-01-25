В подмосковном Подольске в гараже обнаружен схрон оружия.

Сообщается, что в правоохранительные органы обратился мужчина, который арендует гаражный бокс на улице 8-го Марта, с заявлением об обнаружении в машине, стоящей в гараже, нескольких гранат и оружия.

По информации источника, мужчина арендовал у знакомого гараж для хранения личных вещей.

В автомобиле ВАЗ-2105 обнаружен автомат АК-74, самозарядный карабин Симонова, а также около десяти гранат. Также в багажнике машине он обнаружил патроны.

Найденное оружие направлено на исследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет Life.ru.