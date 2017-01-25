Комитет защиты журналистов требует от США снять обвинения с корреспондента RT

Комитет защиты журналистов (CPJ) требует от США снять обвинения об участии в массовых беспорядках с трёх журналистов, освещавших протесты в день инаугурации Дональда Трампа.

«Эти обвинения являются явно неуместными, и мы обеспокоены тем, что они могут оказать сковывающий эффект на журналистов, которые будут освещать протесты в будущем», — заявил старший координатор программ CPJ в Северной и Южной Америке Карлос Лориа.

Комитет призывает американские власти немедленно снять обвинения с корреспондента RT Александра Рубинштейна, старшего продюсера Vocativ Эвана Энджела и независимого журналиста Аарона Канту, пишет RT.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ обеспокоена обвинениями США в отношении корреспондентов RT и Vocativ.

20 января корреспондент RT Александр Рубинштейн, освещавший протесты в Вашингтоне, был задержан полицией. 24 января в отношении него было заведено дело об участии в массовых беспорядках.