Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 25 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Комитет защиты журналистов требует от США снять обвинения с корреспондента RT

25.01.2017 - 08:59

Комитет защиты журналистов (CPJ) требует от США снять обвинения об участии в массовых беспорядках с трёх журналистов, освещавших протесты в день инаугурации Дональда Трампа.

«Эти обвинения являются явно неуместными, и мы обеспокоены тем, что они могут оказать сковывающий эффект на журналистов, которые будут освещать протесты в будущем», — заявил старший координатор программ CPJ в Северной и Южной Америке Карлос Лориа.

Комитет призывает американские власти немедленно снять обвинения с корреспондента RT Александра Рубинштейна, старшего продюсера Vocativ Эвана Энджела и независимого журналиста Аарона Канту, пишет RT.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ обеспокоена обвинениями США в отношении корреспондентов RT и Vocativ.
20 января корреспондент RT Александр Рубинштейн, освещавший протесты в Вашингтоне, был задержан полицией. 24 января в отношении него было заведено дело об участии в массовых беспорядках.

ПолитикаБольше материалов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
«Плохиш» Трамп
Борис Джерелиевский
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Колесо историиБольше материалов
Русская икона
Александр Гончаров
Директива бомбиста
Александр Загорский
Христос до и после времени
Вот скажите мне, что своей судьбе Россия научилась не у Него
Андрей Бабицкий
Толерантность к геноциду
Мрачный след на совести европейской цивилизации
Василий Сергеев
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Константин Щемелинин
Секта улюкаевского «дна»
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Пик падения — 60 грн/USD
Константин Щемелинин
ПроисшествияЕще
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
Аватары против Дворкина
Владимир Гулевич
От Магомета - к Спасителю
Агаряне, удостоившиеся венца Христовых мучеников
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования