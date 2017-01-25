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Трамп предрёк важные решения по вопросам нацбезопасности

25.01.2017 - 08:36

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 25 января примет решения по вопросам национальной безопасности, а также по строительству стены на границе с Мексикой.

«Завтра планируется большой день по национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!» — написал он в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп 25 января подпишет указы об ужесточении пограничной безопасности и по ограничению иммиграции, пишет RT.
20 января Белый дом представил программу новой администрации, в которой говорится о намерениях построить стену для борьбы с нелегальными иммигрантами и преступностью.

Позднее протестующие в Мехико построили «стену» из коробок напротив посольства США.

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