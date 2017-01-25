Глава Пентагона в феврале посетит Японию и Южную Корею

Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Японию и Южную Корею в начале февраля. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

В Японии Мэттис встретится с министром обороны страны Томоми Инадой, с которым обсудит действия Китая в Южно-Китайском море, ядерную программу Северной Кореи.

В ходе визита в Южную Корею глава Пентагона коснётся вопроса размещения комплекса ПРО THAAD, а также также затронет проблему КНДР.

Отмечается, что визит Мэттиса в азиатский регион будет направлен на то, чтобы показать Токио и Сеулу заинтересованность Вашингтона в выполнении своих обязательств, пишет RT.