СМИ: ФБР не нашло ничего "неподобающего" в разговорах посла РФ и советника Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало разговоры российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка и советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, но не нашло не нашло в их содержании ничего «неподобающего». Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

«Никогда не существовало никакого формального «расследования» контактов между российским послом и Флинном», — заявил представитель американской разведки.

Он подчеркнул, что спецслужбы США в регулярном порядке прослушивают телефонные разговоры Кисляка, пишет RT.

Ранее сообщалось, что агенты контрразведки США изучали контакты советника Трампа с Россией, чтобы установить факт их законности.