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Трамп выразил недовольство властям города Чикаго

25.01.2017 - 06:51

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство властям города Чикаго в связи с ростом насилия на улицах и пообещал отправить агентов Федерального бюро расследований (ФБР) для улучшения ситуации.

«Если Чикаго не изменит ситуацию с устрашающей «кровавой бойней», 228 случаев стрельбы в 2017 году и 42 убитых (на 24% больше, чем в 2016), то я отправлю федералов», — написал он в своём Twitter.

В начале января Трамп призывал мэра Чикаго Рама Эмануэля обратиться за помощью в ФБР, если он не может справиться с ситуацией в городе, пишет RT.
Ранее сообщалось, что в Чикаго в 2016 году совершено рекордное число убийств за последние 20 лет.

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