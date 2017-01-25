Президент США Дональд Трамп выразил недовольство властям города Чикаго в связи с ростом насилия на улицах и пообещал отправить агентов Федерального бюро расследований (ФБР) для улучшения ситуации.

«Если Чикаго не изменит ситуацию с устрашающей «кровавой бойней», 228 случаев стрельбы в 2017 году и 42 убитых (на 24% больше, чем в 2016), то я отправлю федералов», — написал он в своём Twitter.

В начале января Трамп призывал мэра Чикаго Рама Эмануэля обратиться за помощью в ФБР, если он не может справиться с ситуацией в городе, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в Чикаго в 2016 году совершено рекордное число убийств за последние 20 лет.