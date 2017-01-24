СМИ: ПАСЕ одобрила резолюцию о свободе СМИ в Европе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе».

Как сообщает телеканал «112 Украина», резолюция была подготовлена главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

«В ПАСЕ принята резолюция «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе», — заявила первый вице-спикер Верховной рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

При этом она отметила, что в резолюции также содержится требование освободить гражданина Украины Романа Сущенко, который находится в российской тюрьме.

Накануне сообщалось, что ПАСЕ потребует освободить Сущенко, пишет RT.