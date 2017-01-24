В ДНР задержали украинскую диверсантку

Сотрудниками спецслужб Донецкой Народной Республики была задержана украинская диверсантка. Девушка занималась шпионажем и вербовкой военнослужащих ДНР. Кроме этого, одной из задач диверсантки было заманивание на украинскую территорию военнослужащих армии ДНР, используя социальные сети.

"Осенью 2016 года мне предложили получать у них хорошие деньги, если я буду ездить в Донецк и знакомиться с военными, чтобы потом их выманивать в Краматорск", — сказала девушка.

Диверсантка рассказала, что подобные акции украинская сторона проводит давно и регулярно, привлекая к этому молодых и красивых девушек, сообщают «Новости Донецкой Республики».