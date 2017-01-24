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В ДНР задержали украинскую диверсантку

24.01.2017 - 22:38

Сотрудниками спецслужб Донецкой Народной Республики была задержана украинская диверсантка. Девушка занималась шпионажем и вербовкой военнослужащих ДНР. Кроме этого, одной из задач диверсантки было заманивание на украинскую территорию военнослужащих армии ДНР, используя социальные сети.

"Осенью 2016 года мне предложили получать у них хорошие деньги, если я буду ездить в Донецк и знакомиться с военными, чтобы потом их выманивать в Краматорск", — сказала девушка.
Диверсантка рассказала, что подобные акции украинская сторона проводит давно и регулярно, привлекая к этому молодых и красивых девушек, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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