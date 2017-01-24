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Медведчук: На Украине растет число недовольных ассоциацией с ЕС

24.01.2017 - 20:48

На Украине растет число недовольных ассоциацией с Евросоюзом. Об этом заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.

"В Украине тоже растет число недовольных ассоциацией и ЗСТ с ЕС, - приводятся слова Медведчука на сайте движения "Украинский выбор – право народа". - И все больше тех, кому безразличен пресловутый "безвиз", который обещают "со дня на день" уже почти три года. Впрочем, даже в случае получения "безвиза" украинцы быстро осознают, что он фактически ничего не дает им, а возможно, даже ухудшает ситуацию с выездом в ЕС. И это станет еще одним аргументом против евроинтеграции".

По его словам, в Молдавии в отличие от Украины большинство населения уже осознало бессмысленность евроинтеграции, а президент страны Игорь Додон выступает за то, чтобы подписанное в 2014 г. соглашение об ассоциации с ЕС было расторгнуто, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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