На Украине растет число недовольных ассоциацией с Евросоюзом. Об этом заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.

"В Украине тоже растет число недовольных ассоциацией и ЗСТ с ЕС, - приводятся слова Медведчука на сайте движения "Украинский выбор – право народа". - И все больше тех, кому безразличен пресловутый "безвиз", который обещают "со дня на день" уже почти три года. Впрочем, даже в случае получения "безвиза" украинцы быстро осознают, что он фактически ничего не дает им, а возможно, даже ухудшает ситуацию с выездом в ЕС. И это станет еще одним аргументом против евроинтеграции".

По его словам, в Молдавии в отличие от Украины большинство населения уже осознало бессмысленность евроинтеграции, а президент страны Игорь Додон выступает за то, чтобы подписанное в 2014 г. соглашение об ассоциации с ЕС было расторгнуто, сообщают «Новости Донецкой Республики».