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ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии окраину Ясиноватой

24.01.2017 - 20:45

Украинская армия вечером обстреляла из артиллерийских орудий калибра 122 и 152 мм окраину Ясиноватой. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

"В 16:50 украинские силовики открыли огонь по окраине Ясиноватой из артиллерии калибра 122 и 152 мм. Кроме того, обстрел велся из минометов калибра 82 мм. Огонь прекратился только в 17:40", — сказано в сообщении.

По данным командования, менее чем за час противником было выпущено в общей сложности 60 снарядов и мин. Отмечается, что наряду с тяжелым вооружением ВСУ использовали также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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