ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии окраину Ясиноватой

Украинская армия вечером обстреляла из артиллерийских орудий калибра 122 и 152 мм окраину Ясиноватой. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

"В 16:50 украинские силовики открыли огонь по окраине Ясиноватой из артиллерии калибра 122 и 152 мм. Кроме того, обстрел велся из минометов калибра 82 мм. Огонь прекратился только в 17:40", — сказано в сообщении.

По данным командования, менее чем за час противником было выпущено в общей сложности 60 снарядов и мин. Отмечается, что наряду с тяжелым вооружением ВСУ использовали также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».