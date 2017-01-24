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Трамп объяснил, почему на выборах "уступил" голоса Клинтон

24.01.2017 - 17:51

Хиллари Клинтон получила больше голосов избирателей на президентских выборах в США из-за людей, голосовавших незаконно. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с конгрессменами, сообщает The Washington Post.

По словам источников газеты, Трамп отметил, что от 3 до 5 млн незаконных голосов стали причиной его поражения по общему числу избирателей.

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, получив 304 голоса выборщиков против 227 у Клинтон. В то же время кандидат от Демократической партии опередила республиканца по общему числу голосов, пишет RT.

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