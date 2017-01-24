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В Италии на горнолыжном курорте разбился спасательный вертолет

24.01.2017 - 16:59

Спасательный вертолет марки AW 139 с шестью людьми на борту разбился на горнолыжном курорте Кампофеличе в регионе Абруцци в центральной части Италии, сообщает Газета.Ru.

Вертолет вез травмированного лыжника на лыжное поле в Кампофеличе. Машина рухнула с высоты 600 м. По свидетельству очевидцев, перед падением вертолет издавал рев.

Перед крушением воздушное судно послало сигнал тревоги, который был принят в городе Касамина муниципалитета Луколи. По предварительным данным, погода в районе падения вертолета была нормальной для полетов.

Ранее сообщалось о том, что число погибших в отеле Rigopiano, накрытого лавиной в коммуне Фариндола в центральной части Италии, выросло до 14 человек.

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