Бомбардировщики Ту-22м3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

Бомбардировщики Ту-22м3, которые взлетели с территории России, нанесли удары по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе Минобороны России.

«24 января 2017 г. 6 дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории РФ и совершив перелёт над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населённого пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), а также районам скопления военной техники террористов ИГИЛ в провинции Деир эз-Зор», - говорится в сообщении.

После завершения задачи бомбардировщики Ту-22м3 вернулись на аэродромы базирования.