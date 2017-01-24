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ВСУ за сутки 1278 раз обстреляли территорию ДНР

24.01.2017 - 16:44

Командование ДНР отметило рост числа обстрелов со стороны украинской армии, за сутки противник 1278 раз открывал огонь по территории Республики. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Обстановка в ДНР остается напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 1278 раз нарушили режим прекращения огня, что на 287 раз больше чем за прошедшие сутки. При этом противник выпустил 180 снарядов калибром 152 мм, 308 мин, а также 707 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того применялись БМП и стрелковое оружие», — сказал представитель донецкого командования.

Под огнем ВСУ оказались поселки Александровка, Старомихайловка и Сигнальное на западе Донецка, Зайцево, Железная Балка и Михайловка под Горловкой, Верхнеторецкое вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак и Васильевка в районе аэропорта, а также Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге Республики. В результате, четыре домостроения получили повреждения, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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