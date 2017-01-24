ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР

Киевские силовики сегодня примерно в 13.30 обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, где в этот находились первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, наблюдатели СММ ОБСЕ, представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

Поездка представителей ОБСЕ совместно с представителями СЦКК на позиции Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево состоялась по просьбе Хуга из-за того, что именно на данном участке линии соприкосновения в последнее время ситуация наиболее обострилась.

"24 января в 13.30 в момент встречи первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга с представителями Народной милиции ЛНР, СЦКК и журналистами со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Луганское был произведен минометный обстрел позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка. СММ ОБСЕ и СЦКК зафиксировано два разрыва минометных снарядов калибром 120 мм", - отметили в оборонном ведомстве Республики.

"Вот сейчас вы можете видеть, что, несмотря на присутствие ОБСЕ, украинская сторона продолжает обстрелы наших позиций. В частности, огонь ведется в направлении населенного пункта Калиновка со стороны населенного пункта Луганское", - заявил Хугу начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

Представители ОБСЕ и СЦКК зафиксировали данный обстрел со стороны ВСУ.

Хуг поблагодарил Народную милицию за предоставленную возможность посетить передовые позиции. И отметил, что для лучшей фиксации обстрелов необходимо увеличить количество патрулей на таких опасных участках, сообщают «Новости Донецкой Республики».