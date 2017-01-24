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СБУ начала процедуру заочного осуждения в отношении Губарева

24.01.2017 - 15:16

Генеральной прокуратурой Украины согласовано ходатайство СБУ о начале досудебного расследования (заочного осуждения) экс- "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Губарев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины ("Публичные призывы к изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти"), ч. 2 ст. 110 УК Украины ("Умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины"), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("Создание и управление террористической организацией") и ч. 1 ст. 294 УК Украины ("Организация массовых беспорядков"), - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что Губарев, находясь в Донецке, в течение февраля-марта 2014 г. вступил в сговор с другими преступными лицами, с которыми в ходе захвата помещений органов власти и местного самоуправления оказывал сопротивление представителям правоохранительных органов. Такие действия не давали возможности госучреждениям работать, что обусловило создание террористической организации "ДНР", - заявили в ГПУ, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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