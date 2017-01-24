Сирийская оппозиция приглашена на встречу с Лавровым в Москву

Московская, Каирская и Эр-Риядская оппозиционные группы САР получили приглашение в Москву на встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым 27 января. Об этом заявил сирийский оппозиционер Джихад аль-Макдиси.

«Мы получили приглашение со стороны России принять участие во встрече с главой МИД Сергеем Лавровым. Кроме нас, также приглашены представители других платформ сирийской оппозиции, в том числе Московской и Эр-Риядской», — сказал аль-Макдиси, представляющий Каирскую группу.

Ранее сообщалось, что делегация сирийской оппозиции не будет подписывать итоговое коммюнике встречи в Астане, пишет RT.

Утром во вторник, 24 января, межсирийские переговоры в Астане возобновились.