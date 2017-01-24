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Порошенко рассчитывает на принципиальную позицию Хельсинки по "Северному потоку - 2"

24.01.2017 - 13:59

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе брифинга со своим финским коллегой Саули Нийнистё заявил, что Киев рассчитывает на принципиальную позицию Хельсинки по проекту «Северный поток — 2».

«Говоря о сотрудничестве в области энергетики, мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту «Северный поток — 2», — приводит слова Порошенко «112 Украина».

Украинский лидер подчеркнул, что коммерческая привлекательность этого проекта несёт в себе ряд политических рисков, пишет RT.

Ранее стало известно, что Финляндия рассматривает «Северный поток — 2» как коммерческий проект.

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