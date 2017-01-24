Премьер Австралии намерен спасти Транстихоокеанское партнерство

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что надеется спасти Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) после выхода США из организации.

«Существует возможность продолжения реализации ТТП без США, и я обсуждал её минувшим вечером с премьер-министром Японии Синдзо Абэ», — приводит его слова The Sydney Morning Herald.

Как отметил Тернбулл, речи о роспуске организации не идёт. Так, он не исключает присоединения к соглашению Китая, пишет RT.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнёрства.