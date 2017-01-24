США перебросят 20 вертолётов Apache в Европу

США готовят к переброске в Европу 20 ударных вертолётов AH-64A Apache. Об этом сообщается на сайте американской армии.

Отмечается, что группировка вертолётов уже прибыла на базу хранения вооружения в Корпус-Кристи (штат Техас). Там Apache пройдут необходимые подготовительные работы и будут погружены на корабль для отправки в Европу, пишет RT.

Ожидается, что вертолёты прибудут в Европу в середине февраля.

Ранее стало известно о намерениях США до февраля разместить в Южной Корее 24 ударных вертолёта AH-64 Apache.

Вертолёты AH-64A состоят на вооружении американской авиации с середины 1980-х годов.