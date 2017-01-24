Активисты перекрыли две трассы в Киеве

Активисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что на Бориспольском КПП собрались около 35 человек.

«Люди заблокировали две полосы движения, подожгли шины и принесли ещё шины, но поджигать их пока не будут. Здесь в основном автомобили с иностранной регистрацией, с номерами литовскими, польскими и номерами Словакии», — сообщил корреспондент телеканала.

На Одесской трассе митингующие частично заблокировали движение, заняв по меньшей мере две полосы движения, пишет RT.