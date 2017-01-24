Германия выступила против снятия санкций с РФ в обмен на ядерное сокращение

Германия не поддержит решение об ослаблении антироссийский санкций в обмен на сокращение ядерного вооружения. Об этом министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью программе Hardtalk на телеканале BBC.

«Совершенно ясно, что комбинация «сокращение ядерного вооружения — ослабление санкций» совсем не работает», — сказала она.

Как подчеркнула глава Минобороны, Германия готова рассматривать вопрос ослабления санкций лишь при полном выполнении Россией минских договорённостей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном снятии санкций с России в обмен на соглашение по ядерному оружию, пишет RT.