СМИ: США попросили Британию не раскрывать данные о неудачном запуске ракеты Trident

Держать в секрете информацию о неудачном пуске баллистической ракеты Trident II D5 в июне 2016 года Великобританию попросило правительство экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на свой источник.

Как отмечается, чиновники из американской администрации обратились с такой просьбой к правительству бывшего премьера Соединённого Королевства Дэвида Кэмерона.

«Это администрация Обамы попросила администрацию Кэмерона не давать комментариев по этому поводу. Американские власти могли быть обеспокоены наличием аналогичных проблем у других ракет», — приводит слова источника International Business Times.

Он добавил, что британская подводная лодка успешно запустила ракету, однако причиной её сбоя была технология, разработанная США.

Отмечается, что, так как британские и американские ракеты D5 происходят из одной заготовки, любая проблема с ракетой Британии указывает на возможность аналогичной проблемы у техники Соединённых Штатов.

Ранее стало известно, что в Минобороны Великобритании скрыли факт неудачного испытания баллистической ракеты Trident II D5 у берегов США. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась комментировать эту ситуацию, пишет RT.