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Украинские силовики обстреляли поселки Еленовка и Луганское

24.01.2017 - 10:38

Подразделения ВСУ ночью открыли огонь по поселкам Еленовка и Луганское к юго-западу от Донецка, в результате обстрелов без энергоснабжения остались порядка 900 абонентов. Об сообщили главы местных администраций.

"С 23:00 до 03:00 часов ночи был обстрел. Часть поселка осталась без энергоснабжения – это около 350 абонентов. Также поврежден один частный дом по улице Лесная, 111", — сообщил глава поселковой администрации Еленовки Игорь Сякерин.

Схожая ситуация с энергоснабжением произошла в поселке Луганское к юго-западу от Донецка – в результате обстрелов без света там остались 563 абонента.

"Ночью был обстрел, разрушений нет, но перебиты линии электропередачи в поселке Луганское, без света остались 563 абонента. Ремонтные бригады уже занимаются восстановлением", — добавил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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