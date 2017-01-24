ВСУ выпустили почти 290 снарядов по 4-м районам ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили 283 мины и артиллерийских снарядов по северной и западной окраинам Донецка, Ясиноватой и югу Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"С 18:00 до 02:00 украинская сторона обстреливала поселок Александровку на западе Донецка, территорию Донецкого аэропорта, окраины Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района. По этим районам выпущено в общей сложности 283 артснаряда калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм", — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным источника, подразделения ВСУ вели обстрелы из различного типа гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».