Делегация оппозиции САР обсудила в Астане с РФ и Турцией нарушения перемирия в Сирии

Делегация сирийской оппозиции обсудила в Астане с Россией и Турцией в присутствии спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры нарушения перемирия. Об этом заявил советник делегации оппозиции Усама Абу Зейд.

По его словам, оппозиции Сирии не был предоставлен черновик итогового документа по переговорам в Астане официально.

«Нам не был предоставлен официально никакой проект документа, мы его не комментируем. Он есть в интернете, в соцсетях», — сказал советник, пишет RT.

Ранее стало известно, что делегация Ирана и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура присоединились к участникам переговоров по Сирии в Астане.