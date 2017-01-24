Сенатор Рубио: Администрация Трампа должна разъяснить "планы" по работе с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа должна разъяснить свои планы по совместной работе с Россией. Об этом заявил сенатор от американского штата Флорида Марко Рубио.

«Я должен детально увидеть, что они (администрация Трампа) имеют в виду, перед тем, как уверенно высказаться по этому поводу, - сообщил Рубио. - Но я настроен очень скептически относительно любой работы с (российским президентом Владимиром) Путиным на данный момент», пишет RT.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не исключают проведения совместных с Россией действий в Сирии.