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Саперы РФ за сутки обезвредили почти 500 бомб в Алеппо

24.01.2017 - 07:59

Военнослужащие российского Международного противоминного центра за сутки обезвредили почти 500 самодельных взрывных устройств в восточной части Алеппо. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

«В течение суток российскими сапёрами разминирована территория общей площадью более 69,8 гектара, 68 зданий и 11,3 км дорог, обезврежено 686 взрывоопасных предметов, в том числе 479 самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Также отмечается, что в течение суток в Алеппо было проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которых местным жителям передали 4,4 тонны гуманитарных грузов — продуктов питания, школьных принадлежностей, предметов первой необходимости.

Кроме того, мобильными группами российских медиков оказана помощь 187 мирным жителям в населённых пунктах провинции Алеппо, пишет RT.

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