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Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ

24.01.2017 - 07:49

Китай разместил бригаду межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Дунфэн-41» (DF-41) в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что недавно в китайском сегменте интернета появились фотографии новейших ракетных комплексов.

«Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае», — говорится в сообщении.

По данным издания, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае, пишет Global Times.

Подчёркивается, что США не проявляли должного уважения к Вооружённым силам КНР.

«Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силён, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его», — пишет газета.

Комплекс DF-41 должен усилить авторитет армии Китая, резюмирует издание.

Ранее Трамп заявил, что США могут изменить свой курс поддержки политики «одного Китая». Позднее в МИД КНР сообщили, что «политика «одного Китая» является политической базой китайско-американских отношений и не подлежит пересмотру», пишет RT.

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